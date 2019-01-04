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Чоловiк вирвав з рук жінки сумку з майном, вартістю 14 тисяч гривень

Опубликовано 10 Янв 2019

наручникВстановлено, що затриманий маріупольськими оперативниками підозрюваний у скоєнні серії грабежів, також причетний до пограбування 64-річної маріупольчанки.

До Центрального відділу поліції звернулася 64-річна мешканка, яка повідомила, що на одній з вулиць міста на неї напав невідомий та вирвав з рук жіночу сумку, у якій знаходилися гаманець та мобільний телефон.

Оперативники Центрального відділу поліції провели комплекс першочергових розшукових заходів та менш ніж за місяць викрили підозрюваного у злочині.

Ним виявився 39-річний мешканець Донецької області, який вже притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення майнових злочинів. Наразі чоловік перевіряється на причетність до скоєння інших аналогічних злочинів.

Речовий доказ вилучено та після проведення всіх необхідних слідчих дій буде повернуто  власниці. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.186 Кримінального кодексу України (Грабіж). Санкція статті передбачає до 4 років позбавлення волі.

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