Чоловiк вистрелив у батька одного с дiтей на дитячому майданчику

Під час конфлікту між місцевими мешканцями зловмисник у стані алкогольного сп’яніння 3 рази вистрелив з травматичного револьвера. Перший постріл був вгору, а інші два потрапили в одного з батьків дітей. Чоловіка було госпіталізовано з проникаючим пораненням, а зловмисника затримали на місці злочину.

На лінію «102» надійшло повідомлення, що в Центральному районі на дитячому майданчику виник конфлікт між місцевими мешканцями, внаслідок якого одного з чоловіків було поранено з травматичного пістолету.

На місце події виїхали співробітники слідчо-оперативної групи. Поліцейські затримали 59-річного зловмисника на місці злочину.

З’ясувалося, що на подвір’ї грали діти водяними пістолетами. З вікна це побачив зловмисник, який знаходився у стані сильного алкогольного сп’яніння. З його слів йому здалося, що дорослі, які знаходилися поруч, направляли справжню зброю на дітлахів, тому чоловік вирішив врятувати малечу.

Зловмисник з криками вибіг на подвір’я та один раз вистрелив вгору. Батьки дітей почали заспокоювати агресора, намагаючись відібрати зброю. В цей час чоловік 2 рази вистрелив в 30-річного батька одного з дітей.

Пораненого було госпіталізовано до місцевої лікарні. Наразі він знаходиться в реанімації.

Зловмисник повідомив, що купив травматичний пістолет через інтернет-мережу для самооборони. Раніше не притягувався до кримінальної відповідальності, але місцеві мешканці неодноразово скаржилися на агресивну поведінку та постійні конфлікти.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.121 Кримінального кодексу України (Умисне тяжке тілесне ушкодження). Санкція статі передбачає від 5 до 8 років позбавлення волі.