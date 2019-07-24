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Чоловік вночі обкрадав автомобілі

Опубликовано 26 Июл 2019

кражаавтоЗловмисник відкривав салони та багажники за допомогою ножиць та забирав усе цінне. Підозрюваний був встановлений за декілька годин. Йому загрожує до 3 років позбавлення волі.

До поліції звернувся маріуполець, який розповів, що з його автомобіля вкрали майно. Згодом із таким само повідомленням звернулась ще одна місцева мешканка.

Протягом декількох годин оперативники та дільничні офіцери Центрального відділу поліції встановили підозрюваного.

Ним виявився раніше засуджений за вчинення майнових злочинів місцевий житель 1989 року народження. З’ясувалось, що чоловік відкривав двері та багажники за допомогою ножиць.

Наразі він перевіряється на причетність до скоєння інших аналогічних злочинів.

За фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1. ст. 185 Кримінального Кодексу України «Крадіжка». Санкція статті передбачає до 3 років позбавлення волі.

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