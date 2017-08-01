Чоловік з молотком напав на місцевого жителя

Оперативники Кальміуського відділення поліції протягом кількох годин встановили та затримали місцевого жителя який скоїв замах на життя одного з громадян міста. Підозрюваному загрожує до 15 років позбавлення волі.

Днями до поліції надійшло повідомлення з лікарні про те, що до них доставлений місцевий мешканець, 1978 року народження, з чисельними травмами голови.

На місце негайно виїхали поліцейські, які встановили, що такі важкі поранення, які ледве не коштували потерпілому життя, він отримав у приміщенні одного з розважальних закладів.

Слідчо-оперативною групою було з’ясовано, що між двома місцевими мешканцями виникла сварка, під час якої чоловік 1982 року народження наніс потерпілому декілька ударів по голові молотком і зник з місця злочину.

Правоохоронці оперативно відпрацювали територію та опитавши свідків впродовж кількох годин встановили та затримали особу ймовірного зловмисника. Правоохоронці знайшли його за місцем мешкання.

Відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1, 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (Замах на умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Наразі вдносно чоловіка суд обрав запобіжний захид у вигляді тримання під вартою.