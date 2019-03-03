Чоловік за одну ніч обікрав тамбури у трьох різних домівках, а на ранок вже був затриманий правоохоронцями. Мешканці навіть не підозрювали, що стали жертвами крадія, аж поки поліцейські не повідомили їм про затриманого злодія. Наразі йому загрожує до 6 років позбавлення волі.

Оперативники Центрального відділу поліції отримали інформацію, що один з мешканців Центрального району скоїв крадіжку.

Прибувши за вказаною адресою, правоохоронці встановили раніше засудженого місцевого мешканця, 1989 року народження. Поспілкувавшись із чоловіком правоохоронці дізнались, що вночі рецидивіст дійсно скоїв злочин, а саме 3 крадіжки.

Як виявилось, орудувавши ножем маріуполець відчинив двері до чужих тамбурів, з яких забирав усе цінне майно. Його здобутками стали велосипед, самокат та взуття. Деякі речі чоловік встиг збути, але наразі вони вилучені та будуть повернуті законним власникам.

За фактом відкрито кримінальні провадження за ч. 1, ст. 185 «Крадіжка» та за ч. 3, ст. 185 «Крадіжка, поєднана з проникненням у житло» Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 3 до 6 років. Триває досудове розслідування.