Чоловік зателефонував до поліції та повідомив про небезпечну знахідку, яку зберігав у себе вдома понад 3 місяців. Всього в громадянина було вилучено 40 набоїв.

Боєприпаси вилучені та спрямовані на експертизу. За фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.263 Кримінального кодексу України (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами). Після необхідної процедури перевірки — правосвідомого мешканця буде звільнено від кримінальної відповідальності на підставі ч. 3 ст. 263 Кримінального Кодексу України.

Поліцейські нагадують: зберігання небезпечних предметів може призвести до страшних наслідків, стати причиною травм та загибелі невинних людей.

З метою протидії незаконному обігу зброї, боєприпасів та вибухівки, розкриття злочинів, скоєних з їх використанням, з 20 травня в місті проводиться операція «Зброя».

Закликаємо всіх жителів, які мають інформацію про незаконне зберігання зброї, повідомити про це до найближчого відділення поліції або за номером 102.