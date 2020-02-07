Чоловік знущався над власною матір’ю

Маріуполець більше пів року спричиняв 62-річній родичці фізичний біль. Весь цей час жінка терпіла та не зверталась по допомогу, адже вважала, що син виправиться. Однак очікування ні до чого хорошого не призводили та врешті решт маріупольчанка розповіла про свою біду правоохоронцям.

Із повідомленням про домашнє насильство на лінію «102» звернулась мешканка Кальміуського району. Жінка розповіла, що мешкає разом із 33-річним сином, який час від часу спричиняє їй тілесні ушкодження. За викликом було спрямовано мобільну групу з реагування на повідомлення про домашнє насильство.

Встановлено, що кривдник періодично зловживає алкогольними напоями та після чого із кулаками йде до матері.

За даним фактом слідчі Кальміуського відділення поліції відкрили кримінальне провадження за ст. 126-1 Кримінального кодексу України ( Домашнє насильство).

Санкція статті передбачає до 2 років позбавлення волі. Триває досудове розслідування.

Шановні громадяни, якщо ви відчуваєте, що вдома вас занадто контролюють чи обмежують вашу свободу, принижують та позбавляють права приймати самостійні фінансові рішення, шантажують дітьми або завдають вам фізичної шкоди – дзвоніть у поліцію за номером «102», ми обов’язково відреагуємо. В жодному разі не замовчуйте такі випадки та не соромтеся про них розповісти. Своєчасне повідомлення у поліцію може попередити страшні наслідки, яких ви можливо навіть не очікували.