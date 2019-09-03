Чоловік зривав золоті прикраси з перехожих вулицями жінок

Зухвалого грабіжника не зупиняв ні вік жертв, ні денний час доби, ні місце нападу, та навіть те, що одна з потерпілих на час злочину була із неповнолітньою донькою. Головне для нього це були коштовності, збувши які, він отримував гроші. Відпрацювавши всіх раніше засуджених мешканців оперативники Центрального відділу поліції викрили його одразу після нападу на другу жертву.

Грабіжником виявився місцевий мешканець 1996 року народження, який у липні цього року звільнився з місць позбавлення волі, де відбував покарання за аналогічні злочини.

Жертвами нападника стали 2 маріупольчанки похилого віку, накинувшись на яких він зірвав з шиї золоті прикраси.

Зловмисник зізнається, що не очікував опинитися затриманим поліцейськими, адже розраховував і надалі вчиняти подібні злочини та в такий спосіб заробляти на життя.

Так, кілька днів тому, коли до поліції звернулася друга жертва вуличного грабежу, оперативники Центрального відділу поліції негайно виїхали на місце скоєння злочину та неподалік його вчинення затримали підозрюваного.

З’ясувалося, що чоловік також вживав заходу конспірації, а саме носив із собою одяг, в який переодягався одразу після скоєння злочину.

Чоловікові було повідомлено про підозру у скоєнні злочину за ознаками ч.2 ст.186 (Грабіж) Кримінального Кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – від 4 до 6 років позбавлення волі. Наразі суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.