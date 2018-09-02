Чоловіка мало не вбив свого сина

Конфлікт та алкогольне сп’яніння двох родичів привели до тяжкого злочину. Діставши ніж та вдаривши ним сина, чоловік здобув «перемогу» в суперечці, але вже за кілька хвилин зловмисника було затримано.

До чергової частини Кальміуського відділення поліції надійшло повідомлення від мешканців одного з багатоповерхових будинків, які повідомили, що із сусідньої квартири чути сильний галас та крики.

За вказаною адресою виїхала слідчо-оперативна група Кальміуського відділення поліції.

Прибувши на місце, поліцейські стали свідками тяжкого злочину. У квартирі, з якої доносився галас, було виявлено чоловіка із ножовим пораненням. Потерпілого було доставлено до лікарні в тяжкому стані.

Опитавши свідків події та перевіривши місце злочину, оперативники встановили та затримали зловмисника. Ним виявився 55-річний батько потерпілого. З’ясувалося, що чоловіки весь вечір вживали алкогольні напої. А коли між родичами спалахнув конфлікт, батько взявся за ніж.

Речові докази вилучено та направлено на експертизу. За фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 121 «Умисне тяжке тілесне ушкодження» Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років.