Чоловіка налякав перехожих муляжною гранатою

Нетверезий жартівник знаходився на зупинці громадського транспорту та тримав в руках предмет схожий на боєприпас. Правоохоронці роззброїли чоловіка. Граната виявилася не справжньою. На щастя, реальної загрози життю та здоров’ю громадян не було.

Вчора, 30 травня, на лінію «102″ надійшов виклик: «На одній з зупинок громадського транспорту сидить невідомий чоловік з предметом схожим на гранату».

На дане повідомлення негайно виїхав наряд патрульної поліції та слідчо-оперативна група Кальміуського відділення поліції.

Побачивши правоохоронців, чоловік почав погрожувати, що відірве «чеку».

Один із патрульних впізнав зловмисника та почав із ним розмову, аби вмовити здатися. Під час розмови з’ясувалося, що «граната» — запальничка.

За даним фактом слідчими Кальміуського відділення поліції відкрито кримінальне провадження за ознаками ст. 296 Кримінального кодексу України «Хуліганство». Санкцією статті передбачено обмеження волі на строк до п’яти років. Триває досудове розслідування.