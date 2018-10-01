Чоловіка побив жінку до напівсмерті

В ході побутового конфлікту 44-річний чоловік завдав своїй співмешканці численні тілесні ушкодження. Наразі жінка знаходиться у лікарні в тяжкому стані.

До Мангушського відділення поліції надійшло повідомлення від медиків про те, що до лікарні доставлена 45-річна мешканка селища Стародубівка, яка була госпіталізована з численними травмами.

На місце події виїхали дільничні офіцери Мангушського відділення поліції.

Опитавши свідків події та перевіривши місце злочину, поліцейські встановили та затримали зловмисника. Ним виявився 44-річний співмешканець потерпілої.

Як виявилося, напередодні ввечері чоловік повернувся додому, бувши уже на підпитку. Незабаром, між парою виникла словесна перепалка, в ході якої чоловік завдав жінці численні удари.

Потерпілу було доставлено до лікарні. Наразі вона знаходиться в реанімації.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.121 «Умисне тяжке тілесне ушкодження» Кримінального кодексу України. Злочин карається позбавленням волі на строк від п’яти до восьми років.