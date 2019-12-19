Чоловіка покинув на зупинці громадського транспорту 6-річну доньку

Маріуполець залишив дитину, коли та заснула на лавочці. На щастя, самотню дівчинку помітили небайдужі перехожі, та повідомили про подію до поліції.

Дитину було виявлено близько 5 години ранку. Патрульні поліцейські доставили її до Центрального відділу поліції.

З’ясувалося, що 6-річна маріупольчанка гуляла містом разом із батьком, однак з невідомих обставин останній залишив її самотню на вулиці та пішов по своїх справах.

Впродовж кількох годин інспектори ювенальної превенції Центрального відділу поліції встановили батька дитини. Ним виявився громадянин 1973 року народження.

Встановлено, що дитина не мешкала з батьком, а цілодобово перебувала у спеціалізованому дитячому садочку. Однак, вчора батько забрав доньку на прогулянку.

У відношенні чоловіка складено адміністративний матеріал за ст. 184 Кодексу України про адміністративні правопорушення ( Невиконання батьками або особами що їх замінюють обов’язків щодо виховання дітей).

Наразі дитина перебуває у медичному закладі. Про дану подію повідомлено службу зі справ дітей.