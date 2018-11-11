Чоловіка заночував у квартирі, яку обікрав

Підозрюваний виніс із чужої квартири будівельні інструменти. На отримані за них гроші купив алкоголь, під дією якого повернувся до чужого помешкання, аби переночувати. Зловмисника було затримано на місці злочину.

На лінію 102 зателефонував місцевий мешканець та повідомив, що в його квартирі перебуває невідома людина. На місце було спрямовано слідчо-оперативну групу Центрального відділу поліції. Правоохоронці опитали заявника, підозрюваного та свідків. Також у квартирі було виявлено пропажу будівельних інструментів.

Як з’ясували поліцейські, поки власника оселі не було вдома, 33-річний зловмисник зламав замок вхідної двері та проник до приміщення. Чоловік вкрав болгарку та шуруповерт. Цінне майно одразу ж здав до місцевого ломбарду. Отримавши гроші за крадені речі, маріуполець купив пляшку алкоголю та вже надвечір у стані алкогольного сп’яніння вирішив повернутися до обкраденого помешкання на ночівлю. Тут його і застав господар житла.

Викрадене майно вилучено та невдовзі буде повернуто власникові. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3, ст. 185 «Крадіжка, поєднана з проникненням у житло» Кримінального кодексу України.