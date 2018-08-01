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Чоловіки вирішили заробити «легкі» гроші та викрали у сусідки побутові речі

Опубликовано 02 Авг 2018

наручникНа лінію 102 звернулася 53-річна жінка, яка повідомила про те, що з її будинку вкрали пральну машину, мийку з раковиною, музичний центр та 2 водяних лічильника.

За вказаною адресою виїхали співробітники карного розшуку Центрального відділу поліції.

В ході проведення оперативної роботи розшуковці встановили та викрили зловмисників. Ними виявилися 2 чоловіки, 29 та 28 років. Шляхом підбору ключа вони пробралися до квартири жінки та винесли її майно.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3, ст. 185   «Крадіжка, поєднана з проникненням у житло» Кримінального кодексу України.

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