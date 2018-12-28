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«Чорний лісоруб», який займався реалізацією деревини

Опубликовано 02 Янв 2019

Мариуполь Сартана лесоруб 02.01 (6)33-річний чоловік організував незаконну вирубку та збут зелених насаджень. Наразі зловмиснику загрожує кримінальна відповідальність.

Дільничні офіцери Кальміуського відділення поліції отримали оперативну інформацію, що один з мешканців району займається незаконною вирубкою дерев.

Так, в ході проведення санкціонованого обшуку за вказаною адресоюполіцейські виявили понад 200 кубів деревини.

Правопорушником виявився 33-річний місцевий мешканець. Як з’ясували поліцейські, чоловік орендував вказану територію у селищі Сартана, аби реалізовувати зрублені насадження.

За фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 246 (незаконна порубка лісу) Кримінального кодексу України. Санкцією статті передбачено покарання від штрафу до обмеження чи позбавлення волі на строк до трьох років.

Поліція закликає громадян бути відповідальними, не порушувати закон та не знищувати природні ресурси регіону. Якщо вам відомі такі факти правопорушень, не гайте часу та одразу повідомляйте за номером 102.

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