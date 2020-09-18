Чотири ДТП із загиблими

Водій, пасажирка і два пішоходи загинули протягом доби на автодорогах області. Аварії сталися в Маріуполі, Мангушському районі, а також поблизу Мар’їнки і Покровська.

Учора вранці в селищі Сартана на території Маріуполя сталася ДТП, в якій постраждали троє осіб. Водій ВАЗ 2103 не пропустив на головній дорозі автомобіль «Шевроле», внаслідок чого сталося зіткнення. Від отриманих травм 62-річна пасажирка ВАЗу померла в реанімації, а її чоловік, який був за кермом, госпіталізований. Водій «Шевроле» також отримав тілесні ушкодження і проходить амбулаторне лікування.

Близько 21.30 на автошляху Вугледар-Павлівка у Мар’їнському районі водій автомобіля «Фольксваген» збив жінку-пішохода. 36-річна потерпіла померла на місці.

Під колесами іншого «фольксвагена» на автодорозі Маріуполь-Ялта загинув 31-річний чоловік.

Ще одне життя унесла аварія неподалік Покровська на автодорозі Знам’янка – Луганськ – Ізварине. 23-річний водій автомобіля ВАЗ 2110 виїхав на узбіччя та врізався у дерево. Тілесні ушкодження виявилися смертельними.

За всіма фактами слідчими Головного управління Нацполіції в Донецькій області відкрито кримінальні провадження за ч. 2 ст. 286 «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами» Кримінального кодексу України.

Поліція закликає водіїв та пішоходів бути уважними на дорозі, дотримуватися правил дорожнього руху та сідати за кермо виключно у тверезому стані.