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Чотири людини постраждали у результаті ДТП, яка сталася у Волновасі

Опубликовано 12 Сен 2017

ДТП ВолновахаПо вулиці Донецькій водій автомобілю, не впоравшись з управлінням здійснив наїзд на перешкоду. У результаті постраждало 4 особи. Зі слів пасажирів правоохоронцям  стало відомо, що  водій заснув за кермом.

Дорожньо-транспортна пригода сталася сьогодні близько 9-години ранку.

Усі постраждалі негайно були госпіталізовані до лікарні м. Волноваха. Наразі їм надається медична допомога. Відомо, що 46-річний водій знаходиться у реанімації.

На місці події працює слідчо-оперативна група Волноваського відділу поліції. Вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження за ст.286 «Порушенняправил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами» Кримінального кодексу України.

 

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