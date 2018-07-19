Чотириденний тренінг з медіації, як ефективного інструменту вирішення конфліктів

Тренінговий курс «Відновлений підхід та альтернативне врегулювання спорів: базові навички» був спеціально розроблений провідними тренерами громадської організації «Національна організація медіаторів України» для офіцерів поліції ювенальної превенції Донеччини.

Захід був ініційований керівництвом Головного управління Національної поліції в Донецькій області спільно з представниками ПРООН за безпосередньої участі Маріупольського Союзу Молоді та Управління забезпечення прав людини Нацполіції в Донецькій області для підтримки Програми використання трирівневої моделі профілактики правопорушень серед дітей. Саме завдяки постійній профілактиці і використанню новітніх програм вдалося зменшити кількість кримінальних правопорушень, вчинених неповнолітніми, більше ніж на 25%.

Мета проекту — оволодіння учасників тренінгу навичками комплексного вирішення конфліктів та базовими навичками медіатора для попередження та врегулювання суперечок в шкільному середовищі.

Впродовж 4-х днів правоохоронці, які відповідають за роботу з дітьми, разом із провідними національними тренерами розбиратимуть стереотипи поведінки в конфліктних ситуаціях та актуальність врегулювання спорів шляхом медіації.

Тренінг складаються з двох навчальних блоків. Перший етап «Альтернативне врегулювання спорів: базові навички» — ознайомлення з цінностями та принципами медіації, що базується на врахуванні інтересів учасників. Другий — «Медіація та альтернативне врегулювання спорів: відпрацювання навичок» — вдосконалення комунікативних знань, ведення переговорів, які вимагають високої відповідальності та професіоналізму.

Близько 90% тренінгу присвячено відпрацюванню практичних навичок та проходитиме у форматі ігор, роботи в малих групах та практичних вправ.

Як результат, організатори заходу очікують, що учасники програми навчаться веденню медіації та її застосуванню, аби володіти ефективним інструментом вирішення конфліктів.