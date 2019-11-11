Что ждет мариупольцев на Jazz Bez

10 и 11 декабря в Мариуполе состоится XIX Международный фестиваль современной импровизационной музыки Jazz Bez. Гостей события ждут выступить лучших исполнителей джаза из США, Швейцарии и Польши. Концерты будут проходить в камерной филармонии.

На фестивале выступит известный джазовый исполнитель Тал Коэн. Сейчас музыкант живет и творит в США, но уникальный фортепианный стиль, сформировался благодаря своим корням — еврейским народным песням и классической музыке, которые он играл в годы своего становления, возрастая в Израиле. Его последний альбом «Gentle Giants» получил огромное внимание, включая целый обзор от известного журнала Downbeat Jazz.

На фестивале в Мариуполе он будет выступать вместе с американским саксофонистом Грегом Осби 11 декабря. Вместе они подарят мариупольцам и гостям города симбиоз клссического джаза и еврейского фольклора.

Также в наш город приедет американский бэнд Yes! Trio. Это коллаборация трех друзей длиной в два десятилетия. Аарон Голдберг — рояль, Али Джексон — барабаны, Омер Авиталы — контрабас. Джазмены начинали творить в легендарной атмосфере нью-йоркского Smalls. Американский еврей-интеллектуал из Бостона, афро-американец с мусульманскими корнями с Детройта и израильтянин йеменско-марокканского происхождения — все с блестящим образованием, потрясающей карьерой и настоящим джазовым «геном».

В Мариуполь они приедут с премьерой нового студийного альбома. Так гостям фестиваля представится уникальная возможность услышать одними из первых в мире новые музыкальные произведения известной группы.

Zagorski & Kadziela — еще один гость события. Польский барабанщик Адам Загорски и саксофонист Мацей Кадзиля играют вместе с 2016 года. Zagorski & Kadziela привезут в Мариуполь авангардную музыку с польским фолком. Будет настоящий фестивальный эксклюзив. В дуэта запланирован всего один концерт, который пройдет в городе Марии. Ждем обещанный критиками «взрыв, неистовство и креатив».

Группа Nova из Швейцарии представят настоящий перфоманс. Швейцарское аудиовизуальное трио, в которое входят гитарист Кристиан Затту, басист и художник Флориан Болигер, а также барабанщика Флориан Хосли удачно сочетает джазовую музыку с психоделическим видео.

Концерты будут проходить в помещении Мариупольской камерной филармонии (пр. Металлургов, 52). Билеты можно приобрести в культурно-туристическом центре «Вежа» (ул. Архитектора Нильсена, 34) с 1 ноября. Тел. для справок 097-618-40-85, 050-97-19-587.

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