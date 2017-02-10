Чудо в каждом из нас!

В этом году исполняется 20 лет со дня выхода книги Джоан Кэтлин Роулинг «Гарри Поттер и философский камень» о мальчике — чародее Гарри Поттере и волшебной школе Хогвартс. Разве можно представить в мире хоть одного человека, который ничего бы не слышал о Гарри Поттере?

Знаменитый юный волшебник стал настоящим героем миллионов детей и взрослых в разных странах мира, а его история напоминает, что в жизни всегда есть место чуду. Юные поклонники Гарри Поттера одевают круглые очки, делают себе татуировку на лбу в форме молнии, забрасывают компьютеры и телевизоры и начинают… читать!

На занятии творческой мастерской «Разноцветный мир увлечений» в детской библиотеке им. А.С. Пушкина присутствовали юные читатели и председатель КСН «Маркохим» Лариса Демяненко. Сотрудники библиотеки представили книжную выставку «Мир волшебства и магии». Ребята окунулись в мир чародеев и магии, узнали историю жизни Джоан Кэтлин Ролинг, которая тоже похожа на сказку. Они ответили на вопросы викторины о жителях школы волшебников, приняли участие в музыкальной игре «Волшебная шляпа» и конечно же, с воодушевлением смастерили себе волшебные палочки. Занятие получилось яркое и насыщенное.

Оксана Чумакова