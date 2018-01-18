Community Policing: нові підходи у співпраці з громадою

Практичним досвідом взаємодії з громадянами на партнерських засадах ділилася офіцер із зв’язків з громадськістю управління патрульної поліції Донецької області Євгенія Іванченко.

Зустріч відбулася в Головному управлінні Нацполіції Донецької області, де зібралися працівники превентивного блоку поліції Маріуполя, Мангушського, Нікольського та Волноваського районів. Мета тренінгу – вдосконалити комунікацію з громадськістю, аби підвищити рівень захищеності жителів.

Говорили про важливість запобігання злочинам, на відміну від реагування на вже вчинене правопорушення, та соціальної згуртованості поліції та громадян в профілактиці злочинів.

Головним питанням розмови стало впровадження в роботу нового підходу, що базується на вирішенні потреб громади - Сommunity Policing. Представники патрульної поліції та територіальних підрозділів обговорили нові ініціативи, які втілюють у рамках співпраці з населенням.

Так, Євгенія Іванченко презентувала роботу патрульної поліції в цьому напрямку, серед якої — зустрічі з громадськістю у маріупольському ХАБі «Халабуда», профілактична робота з молоддю і школярами, інтерактивні проекти.

У свою чергу поліцейські Донеччини розповіли про втілення проекту «Безпечний будинок», який стартував в Маріуполі та Слов’янську за участі комітетів самоорганізації населення, ОСББ та місцевої влади. Ініціативи «Сусідська варта» та «Безпечна школа» знаходяться в стадії розробки. Крім того, поліція залучила до патрулювання населених пунктів громадські формування.

Все це – частини єдиної програми «Безпечна Донеччина», яка реалізується Головним управлінням Нацполіції в Донецькій області за участі місцевої влади при підтримці міжнародних громадських організацій.

Нагадаємо, в 2017 році у партнерстві з ПРООН було реалізовано проект «Ліга в дії», під час якого підлітки навчали однолітків захищати свої права.