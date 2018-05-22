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Cталося лобове зіткнення автомобіля швидкої допомоги та легковика

Опубликовано 23 Май 2018

дтп-знакВнаслідок аварії тілесні ушкодження отримали 2 осіб. Триває перевірка.

Вчора ввечері автомобіль ВАЗ 2108 рухався по вул.Набережній у бік вул.Лепорського та на заокругленній ділянці шляху не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу та вчинив лобове зіткнення зі службовим авто швидкої допомоги.

Відомо, що в цей час бригада медиків доправляла до лікарні хворого.

Внаслідок аварії тілесні ушкодження отримав водій легковика, його госпіталізовано. Крім того, незначні ушкодження отримала особа, що супроводжувала пацієнта та знаходилася у автомобілі швидкої допомоги.

Факт внесено до Єдиного обліку заяв та повідомлень громадян. Триває перевірка.

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