Cталося лобове зіткнення автомобіля швидкої допомоги та легковика

Внаслідок аварії тілесні ушкодження отримали 2 осіб. Триває перевірка.

Вчора ввечері автомобіль ВАЗ 2108 рухався по вул.Набережній у бік вул.Лепорського та на заокругленній ділянці шляху не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу та вчинив лобове зіткнення зі службовим авто швидкої допомоги.

Відомо, що в цей час бригада медиків доправляла до лікарні хворого.

Внаслідок аварії тілесні ушкодження отримав водій легковика, його госпіталізовано. Крім того, незначні ушкодження отримала особа, що супроводжувала пацієнта та знаходилася у автомобілі швидкої допомоги.

Факт внесено до Єдиного обліку заяв та повідомлень громадян. Триває перевірка.