Последние новости

Cвяткування Водохреща

Опубликовано 18 Янв 2018

289673_4У ніч з 18 на 19 січня з 00.00 усі бажаючі маріупольці запрошуються на спеціальне обладнане місце для купання біля кафе «Санта Барбара», де відбудеться святкування  Водохреща.

19 січня о 6.00 відбудеться Святкова Божественна Літургія на честь Хрещення Господнього, після якої буде Велике освячення Хрещенської води. У це Велике свято запрошуються до спільної молитви воїни, волонтери та усі віруючи УПЦ КП.

Після освячення води в купелі Святі отці до 14.00 будуть знаходитись на місці. О 9.00 заспіває церковний хор, а о 10.00 розпочнеться святковий концерт. Буде вже традиційний безкоштовний смачний куліш від військових та гарячий чай. Також можна буде скуштувати шашлик та випити гарячий глінтвейн.

Так що всі мешканці міста, які мають бажання зануритися в свячену воду та послухати службу, приєднуйтесь будь ласка до нас !

Похожие сообщения

Поліцейські вилучили 10 літрів сурогату алкоголю

Опубликовано 18 Янв 2018

У Волновасі затримали підозрюваного у спричиненні смертельних ушкоджень мешканцю

Опубликовано 18 Янв 2018

Презентація книги «Маріупольський краєзнавчий збірник»

Опубликовано 16 Янв 2018

У перехожої вилучили амфетамін

Опубликовано 16 Янв 2018

Все права защищены и охраняются законом.
Полное или частичное копирование­ материалов должно сопровождаться
указанием первоисточника (для интернет-изданий обязательна гиперссылка)
Copyright © 2007-