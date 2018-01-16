Cвяткування Водохреща

У ніч з 18 на 19 січня з 00.00 усі бажаючі маріупольці запрошуються на спеціальне обладнане місце для купання біля кафе «Санта Барбара», де відбудеться святкування Водохреща.

19 січня о 6.00 відбудеться Святкова Божественна Літургія на честь Хрещення Господнього, після якої буде Велике освячення Хрещенської води. У це Велике свято запрошуються до спільної молитви воїни, волонтери та усі віруючи УПЦ КП.

Після освячення води в купелі Святі отці до 14.00 будуть знаходитись на місці. О 9.00 заспіває церковний хор, а о 10.00 розпочнеться святковий концерт. Буде вже традиційний безкоштовний смачний куліш від військових та гарячий чай. Також можна буде скуштувати шашлик та випити гарячий глінтвейн.

Так що всі мешканці міста, які мають бажання зануритися в свячену воду та послухати службу, приєднуйтесь будь ласка до нас !