Дебаты – игра, требующая серьезной подготовки

Как часто мы привыкли слышать: «Сколько людей, столько и мнений». Не могу не согласиться с данной пословицей. Кроме обычных споров есть еще дебаты — разновидность публичной дискуссии участников, направленная на переубеждение в своей правоте третьей стороны, а не друг друга. Приняв участие в дебатах, я поняла, что это действительно яркая, зрелищная интеллектуальная игра, открывающая блестящие перспективы для активных молодых людей — будущих лидеров общества. Дебаты готовят к ответственному принятию решений, самостоятельности, умению отстаивать определенную точку зрения и другим навыкам, необходимым в цивилизованном демократическом обществе.

В Доме детского и юношеского творчества Левобережного района в клубе юных журналистов «Мечтатели», воспитанницей которого являюсь и я, состоялось настоящее состязание в ораторском искусстве и умении убеждать. В нем принимали участие юнкоры, возраст которых в среднем составляет 15-16 лет. Тема была установлена по согласию всех сторон: «Украинское общество готово к принятию гендерного равенства». Наш дружный коллектив разделился надвое. Одна часть юнкоров была командой утверждения, а другая — командой отрицания. Такое деление на мини-коллективы ни в коем случае не помешало нашей дружбе, мы по-прежнему доброжелательно относились друг к другу. Каждый из нас понимал, что это игра, но в то же время мы воспринимали все очень серьезно.

Первый этап подготовки является самым трудным. Это ознакомление с материалами по теме игры. Вся сложность состояла в том, что нужно читать не только аргументы «за» или «против», а абсолютно все. Это для того, чтобы полностью погрузиться в тему и на раунде перекрестных вопросов быть во всеоружии. Далее — определение аргументов и контраргументов, главных тезисов. Ведущие аргументы команды утверждения касались, в основном, резких перемен в обществе за последние годы; разницу менталитета молодежи и пожилых людей, чья жизнь прошла в советских реалиях. А также прекрасный пример Швеции в положительных изменениях на пути принятии гендерного равноправия. Мы, команда отрицания, основывали свою позицию на преградах, которые создают стереотипы, и на сложностях, которые несет война — не до гендерных перемен сейчас нашему обществу.

И вот, когда уже весь материал «отшлифован», распределен по очередности для каждого спикера команды, наступает тот самый волнительный день – день проведения дебатов.

Кабинет заполнился участниками команд, мы спешно повторяли весь материал. Но послышался смех, и я заметила улыбки на лицах. Несмотря на волнение, у всех было очень хорошее настроение, я на секунду даже позабыла о том, что мне предстоит нелегкое дело. И вот, на свои места садятся судьи. В их роли выступили студенты второго и третьего курса специализации «Журналистика» филологического факультета Мариупольского государственного университета под руководством преподавателя кафедры «Социальных коммуникаций» Елены Сергеевны Мельниковой. Я сразу заметила, что настроены они решительно. Первыми, кого внимательно слушали судьи, были главные спикеры команд. Как стало известно позже, Анне Яровой присудили звание лучшего спикера. Я абсолютно согласна с мнением судей, потому что именно она дала резкий старт нашей команде, команде отрицания. Практически всю свою речь она говорила без подсказки записей. В команде утверждения очень сильным было выступление Кати Ждановой, лаконично, убийственными фактами, с помощью таблиц и схем, она сумела убедить судей в своей правоте. Еще хочу отметить, что впервые на дебаты мы подготовили буклет с основными аргументами, а наши соперники – презентацию социального видеоролика на финал.

Хорошо начав, я поддалась волнению на раунде перекрестных вопросов. Должна отметить на данном этапе команду оппонентов, которая сумела поставить нас в тупик. В этот момент я смогла еще раз убедиться в том, что каждый из нас нацелен на победу и без боя сдаваться не готов. Как оказалось позже, наша команда не была до конца сильна. Подводя итоги, судьи дали рекомендацию: нельзя ни в коем случае соглашаться с мнением соперников. Данная фраза прозвучала в нашу сторону. И хотя задумка заключительной речи, которую озвучила Юлиана Василинчук, вовсе не соглашалась с мнением оппонентов, мы не справились с главной задачей – не сумели донести свою идею до третьей стороны, в данном случае – до судей.

Победу присудили команде утверждения. Наш руководитель Лилия Николаевна Гумянова согласна с решением судей. Конечно, команда утверждения радовалась от души своей победе, я тоже была рада за них. А наш проигрыш, думаю, сделал нас только сильнее. По завершении мы обсудили все допущенные ошибки и намерены в следующий раз их не повторять. Но, как говорят, не ошибается лишь тот, кто ничего не делает. Теперь мы ждем с нетерпением следующих дебатов, и я думаю, что они окажутся еще более захватывающими, ведь, исходя из опыта, с каждым годом тема сложнее, а мы справляемся все лучше.

Николь Дереклеева