Демонтували загородження на автодорозі під Маріуполем, які спричинили низку ДТП

В,чора за спільної ініціативи Головного управління Національної поліції в Донецькій області та обласної прокуратури проведено демонтаж невибухових інженерних загороджень (тетраподів) на швидкісній ділянці автомобільної дороги загального користування державного значення «Слов’янськ — Донецьк — Маріуполь».

Ця траса є основною та майже єдиною транспортною артерією, яка поєднує Маріуполь з північною частиною області. Через розташування споруд на швидкісній ділянці (де встановлено дозволену швидкість руху 110 км/год!), повну відсутність зовнішнього штучного освітлення, під час опадів у вигляді туману, дощу та снігу вказана ділянка стає вкрай небезпечною.

Як наслідок лише за останні три місяці на вказаній ділянці сталося 25 дорожньо-транспортних пригод, в яких 10 осіб були травмовані.

За результатами перевірки було зроблено висновок про те, що встановлені пристрої не використовуються будь-якими підрозділами та формуваннями, що виконують завдання у складі сил операції на Сході, та немає ніякої необхідності у їх розташуванні на автомобільній дорозі.

Таким чином, важлива автомагістраль стала більш безпечною для користування.