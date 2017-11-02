Свято єдності, яке відбувалося сьогодні, 18 листопада, в Краматорську зібрало понад тисячу підлітків зі всієї Донеччини, а також гостей з Хмельницької, Київської, Харківської та Луганської областей. За два роки Ліга стала не тільки обличчям Донецької області, а й об’єднала патріотичну молодь з різних куточків України, отримала підтримку міжнародних організацій та започаткувала власний проект із захисту прав дітей.

21 листопада Україна відзначає День Гідності та Свободи, аби вшанувати громадянський подвиг учасників двох революцій – Померанчевої та Революції Гідності 2014 року, які стали на захист демократичних цінностей, національних інтересів України та її європейського вибору.

Громадську організацію «Лігу майбутніх поліцейських» було створено 19 листопада 2015 року під егідою поліції Донеччини, тоді її засновниками стали 27 школярів з населених пунктів, що найбільше постраждали від обстрілів бойовиків, — Гранітного, Чермалика, Мар’їнки та Красногорівки. Сьогодні у складі Ліги – 1500 учасників та дружні стосунки з Закарпаттям, Хмельниччиною, Київщиною, Запоріжжям, Харківською, Полтавською та Львівською областями, і географія співпраці молоді щодня розширюється.

Привітати юних активістів із зони АТО в залі палацу культури та техніки НКМЗ зібралися керівники поліції Донеччини та Донецької обласної військово-цивільної адміністрації, силових підрозділів України, народні депутати, міські голови регіону, військові та громадські діячі.

Начальник Головного управління Нацполіції в Донецькій області Микола Семенишин відзначив, що поліція Донеччини продовжуватиме сприяти розвитку патріотичної організації, початок якої заклали голова Нацполіції Сергій Князєв та його перший заступник В’ячеслав Аброськін.

- Наша славна молодь достойно несе прапор гідності і свободи, прапор Перемоги. «Борітеся – поборете!», це сказано і для вас, ініціативних та патріотичних членів Ліги. Вам випадає історична роль досягти того, чого не досягли ми – старше покоління. Але є те, що завжди єднатиме нас з вами – це наша гідність і наша свобода. Слава Україні! — звернувся до присутніх генерал.

Пам’ять героїв, які віддали життя за щасливе майбутнє українського народу, вшанували хвилиною мовчання, а почесна варта з числа поліцейських та лігівців вирушила покласти квіти до пам’ятника-меморіалу загиблим учасникам антитерористичної операції.

На честь урочистих подій, які змінили Донеччину та країну, вперше пролунав гімн поліції Донецької області, авторкою тексту якого є дільничний офіцер Мар’їнського відділення поліції Оксана Хітматулліна.

Про те, чого вдалося досягти «Лізі майбутніх поліцейських» за два роки, розповіла її керівник Ірина Павленко. Зокрема, учасники Ліги взяли участь у 3 тисячах суспільно важливих проектів з підвищення правосвідомості громадян, профілактики правопорушень, допомоги дітям, патріотичного виховання молоді та створили власний — «Ліга в дії».

Під час гала-концерту у яскравих творчих виступах талановиті лігівці з різних міст розповіли гостям про те, за що саме вони борються – аби малеча була у безпеці, їхні татка повернулися з війни живими, а всі діти України об’єдналися, щоб зробити рідну країну сильною, свободною та квітучою.

Молодь підтримав герой АТО, командир 81 окремої аеромобільної бригади полковник Євген Мойсюк, який керував обороною Донецького аеропорту.

- Сьогодні неймовірна атмосфера, сплав досвіду та молоді, він по-справжньому надихає. І зараз тут не тільки ми з вами, а й вся країна. Бажаю вам мужності в захисті нашої гідності та свободи, — підкреслив полковник ЗСУ та запросив молодь в лави десантно-штурмових військ.

З нагоди свята команди лігівців, ювенальні поліцейські та працівники освіти, які тісно співпрацюють з Лігою, отримали нагороди та цінні подарунки від поліції Донеччини, народних депутатів України, Донецької ВЦА та мерів.

- Сьогодні нам потрібен мир, щоб наша молодь мала майбутнє. Ці хлопці та дівчата готові стати гідною зміною поліцейським, які зараз бережуть наш мир. Впевнений, що «Ліга майбутніх поліцейських» впевнено крокуватиме Україною та буде не тільки в Донецькій, але й в Луганській, Київській, Харківській та інших областях, і разом ми доб’ємося найвищих результатів, — зазначив народний депутат України Олег Недава, який співпрацює з поліцією Донеччини у рамках впровадження законодавчих ініціатив щодо безпеки дітей.

З музичними подарунками для своїх друзів приїхали на Донеччину діти з Хмельницького Центру соціально — психологічної реабілітації «Подолянчик» та ансамбль барабанщиць Харківського Національного університету внутрішніх справ.

Присутніх також вітали курсанти Донецького юридичного інституту, які є учасниками «Ліги майбутніх поліцейських», та одразу два оркестри Нацполіції – Донецької та Хмельницької областей.

Крім того, на честь свята біля палацу культури НКМЗ відбулася фотовиставка та демонстрація сучасного озброєння та спецтехніки поліції Донеччини за участі бійців спецпідрозділу КОРД, кінологів та вибухотехніків.