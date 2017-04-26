26 апреля 1986 года произошла страшнейшая катастрофа в истории человечества. И спустя 31 год этот день заставляет нас задуматься о возможных последствиях деятельности человека, о нашем неоплатном долге перед теми, кто, рискуя собственной жизнью, спасли мир от радиоактивной катастрофы.

О трагедии Чернобыля библиотекари детской библиотеки им. К.И. Чуковского рассказали ребятам, учащимся 9-Б класса ОШ №4 на вечере-воспоминании «День памяти Чернобыльской трагедии». Они напомнили ребятам хронику событий тех далеких и страшных дней, причины, приведшие к трагедии, ужасающие цифры последствий катастрофы, рассказали о героической борьбе ликвидаторов, о положении дел в пострадавших районах в наши дни. В конце мероприятия дети зажгли свечу памяти и минутой молчания почтили память о погибших героях.

А для читателей 2-х классов библиотекари провели информационную беседу «Чернобыль». Детей познакомили с книгами о чернобыльских событиях и о современном экологическом состоянии «зоны отчуждения». Всё услышанное тронуло ребят, заставило по-новому посмотреть на окружающий мир, задуматься о том, что природа не прощает ошибок. Самым юным читателям, воспитанникам Д/К №118 «Ягодка», в этот день провели эколочас «Мир окружающий прекрасен» Библиотекари рассказали малышам о том, что нужно любить и беречь природу, заботливо относится ко всему живому.

Екатерина Исайченко