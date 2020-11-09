Сьогодні в Україні відзначають День працівників культури та майстрів народного мистецтва. З професійним святом діячів культури Маріуполя привітала директор департаменту культурно-громадського розвитку Діана Трима. Також кращим творчим колективам міста вручили грошові сертифікати на 20 тисяч гривень. Урочиста церемонія відбулася в камерній філармонії.

«Майже дві тисячі співробітників сфери культури створюють для Маріуполя свята і сьогодні ми дякуємо їм за натхнення і працю. Їх робота дарує нам гарний настрій. Заглядаючи в майбутнє, але не забуваючи історію, вони формують у молоді інтерес і повагу до України та Маріуполя зокрема», — розповіла Діана Трима.

В ході заходу маріупольських професіоналів відзначили подяками та грошовими преміями. Також нагородили сім кращих народних (зразкових) аматорських колективів. Вони отримали грошові сертифікати на 20 тисяч гривень. На ці цілі виділено кошти з міського бюджету, їх перерахують на рахунок установ, в яких числяться колективи-переможці. Виділене фінансування колективи можуть витратити на придбання апаратури, костюмів, оплату поїздок і інші потреби.

Колективи представляють музичний, хореографічний, театральний жанри і циркове мистецтво. Серед них колективи ГДК «Український дім», Міського палацу культури, ДК «Молодіжний» та Центру культури і відпочинку сел. Старий Крим.