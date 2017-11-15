16 ноября свой профессиональный праздник День работников радио, телевидения и связи отмечают все, чья жизнь связана со средствами массовой информации и коммуникации.

В Украине в сфере связи и информатизации работают сотни тысяч специалистов, которые каждый день сокращают расстояние между людьми и городами, обеспечивают нас мгновенной информацией. А простые пользователи уже этого и не замечают – машинально включаем телевизор, изредка радио, ежедневно просматриваем новости в сети Интернет. А за всем этим стоит работа множества специалистов: от журналистов до специалистов по компьютерной технике и защите информации.

День работников радио, телевидения и связи официально был установлен Указом Президента в 1994 году. Сама же дата 16 ноября выбрана не случайно. В этот день почти сто лет назад, в 1924 году, в Харькове вышла в эфир первая на территории Украины радиопрограмма. Это был радиоконцерт, и первые слова, которые прозвучали в эфире Украинского радио, были: «Говорит Харьков».

Благодаря работе более 250 тысяч работников отрасли связи и информатизации Украины, сокращаются расстояния между городами и людьми, распространяется информация, люди становятся ближе друг другу.

Сегодня мы поздравляем всех связистов-смишников с их проффесиональным праздником! И желаем вам творческого вдохновения и сенсаций!