День рекламы библиотеки «Дом, в котором тебя любят и ждут»

Хорошей традицией в детской библиотеке им. В.В. Маяковского стало проведение дней рекламы библиотеки. Такие мероприятия направлены на формирование позитивного имиджа библиотеки.

Вот и недавно прошел один из таких замечательных дней. В этом году читателей и воспитанников ДЮК «Современник» ГЦВР по месту жительства встретил символ года по восточному календарю – Петух. Петух вступит в свои права 28 января, а к нам в библиотеку он пришел уже сейчас, чтобы поздравить читателей с наступившим новым годом. И встречал он детей не просто так, а со всевозможными конкурсами, проводил подвижные игры, развлекая и веселя всех присутствующих.

Библиотекари подготовили для детей книжную выставку «Книжное царство – премудрое государство», провели интересную викторину «По страницам любимых книг», а также предложили читателям сыграть в игру «Давай ребята, не робей, веселись ты поскорей!». Читатели с удовольствием отвечали на вопросы викторины, шутили и веселились.

С целью популяризации библиотеки, книги и чтения библиотекари детской библиотеке им. В. Маяковского постоянно оформляют для своих читателей интерактивные книжные выставки, выставки-инсталляции, проводят увлекательные викторины, литературные игры и множество других интересных и познавательных мероприятий. Все эти мероприятия способствуют развитию творческих способностей детей, реализации креативных идей, формирование личности ребенка.

Каждый библиотекарь уверен, что чтение может доставлять эстетическое удовольствие, общение с книгой раскрывает широкие горизонты перед человеком, что книга и чтение являются неиссякаемым источником знаний и информации, книга – действительно может быть другом и советчиком. Вот поэтому сотрудники библиотеки всегда рады своим читателем и с нетерпением ждут новых встреч с детьми и интересными книгами.

Марина Коссе