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День Соборності України у краєзнавчому музеї

Опубликовано 22 Янв 2018

22 січня s__10177661516621009у Маріупольському краєзнавчому музеї в рамках проекту «Українська революція. 100 років» відбувся захід, присвячений державному святу — Дню Соборності України.

У заході взяли участь студенти коледжу ПДТУ та представник Маріупольської міської громадської організації «Просвіта» Майя Василівна Уколова.

Студенти коледжу та науковий співробітник Маріупольського краєзнавчого музею Олександра Валеріївна Забєло розповіли про події, що відбувалися на Україні та у Маріуполі у 1918 — 1919 роках. М.В. Уколова — учасник живого ланцюга Київ — Львів, який символізує об’єднання країни, розповіла про події 22 січня 1990 року.

Крім того, у вітрині був представлений раритетний експонат із фондів Маріупольського краєзнавчого музею — прапор України, з яким представники «Просвіти» міста Маріуполя становили одне з ланок живого ланцюга Київ-Львів 22 січня 1990 року.

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