День Соборності України

Сьогодні вся країна відзначає державне свято, що гуртує українців вже 100 років.

В урочистостях взяли участь місцеві жителі, громадські активісти, місцева влада, військовослужбовці та поліцейські.

Рівно 100 років тому, а саме 22 січня 1919 року було проголошено Акт Злуки Української Народної Республіки й Західноукраїнської Народної Республіки. Цього дня згадується і інша подія, що відбулася за рік до того – 22 січня 1918 року було прийнято IV Універсал Української Центральної Ради, яким проголошувалася повна незалежність Української Народної Республіки від Росії.