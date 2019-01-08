Последние новости

День Соборності України

Опубликовано 22 Янв 2019

8Сьогодні вся країна відзначає державне свято, що гуртує українців вже 100 років. 

В урочистостях взяли участь місцеві жителі, громадські активісти, місцева влада, військовослужбовці та поліцейські.

Рівно 100 років тому, а саме 22 січня 1919 року було проголошено Акт Злуки Української Народної Республіки й Західноукраїнської Народної Республіки. Цього дня згадується і інша подія, що відбулася за рік до того – 22 січня 1918 року було прийнято IV Універсал Української Центральної Ради, яким проголошувалася повна незалежність Української Народної Республіки від Росії.

Похожие сообщения

Рецидивісти проникли до чужих приміщень та вкравши цінне майно

Опубликовано 22 Янв 2019

Жiнка вкрала гроші у 6 пенсіонерок

Опубликовано 22 Янв 2019

В маріупольця вилучили понад 180 набоїв

Опубликовано 18 Янв 2019

Маріуполець вкрав 2 сміттєприймача

Опубликовано 17 Янв 2019

Все права защищены и охраняются законом.
Полное или частичное копирование­ материалов должно сопровождаться
указанием первоисточника (для интернет-изданий обязательна гиперссылка)
Copyright © 2007-