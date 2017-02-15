День влюбленных с театром «Три Т»

День влюбленных – чудесный и светлый праздник. Но только когда ты проводишь его со своей второй половинкой, не так ли? Когда же вы по каким-нибудь обстоятельствам не можете в этот день быть вместе, либо ее пока не существует в вашей жизни, этот праздник становится днем «выживания». Любовные послания… парочки вокруг… люди кричат о любви! А кому-то 8 уроков в школе сидеть, к ЗНО готовиться, да еще после уроков бежать на дополнительные! Однако, в этот день нас, юнкоров Дома творчества Левобережного района, ожидало необычное занятие: театр «Три Т» пригласил на мероприятие, посвященное Дню Святого Валентина. Его готовили ребята вместе с руководителем Лидией Анатольевной Стежко.

В первую очередь, хочется отметить атмосферу: мы сидели группами за столиками со сладостями – складывалось ощущение, что тебя здесь ждали, тебя рады видеть — так уютно было. И вот все зрители на своих местах, актеры готовы. Вечер начинается. Первым делом ведущие рассказывают нам легенды о Святом Валентине. Ведь есть две версии: по одной Святой Валентин был священником, а по другой – врачом. А как обойтись без Шекспировской трагедии «Ромео и Джульетта»? «Слишком предсказуемо», — в какой-то момент подумали мы, но уже спустя несколько минут от этих мыслей не осталось ни следа. Чем же так удивили актеры? Просто этот удивительный вечер был не только о чудесной и счастливой любви.

Нам рассказывают басню «О Стрекозе и Муравье», но только не Крылова. В этой ироничной истории мы узнаем о том, как другой Муравей приютил Стрекозу, и что она, став его женой, пожалуй, до самой смерти будет жить за его счет, ничего не давая взамен. Ну, прямо на злобу дня, не правда ли?! Представители младшей группы театра размышляют о проблемах первой школьной любви… в 13 лет. Шуточный диалог о непонятых для мальчишки знаках внимания девчонки, и как результат – ссора, «любви» — конец! А ребята из старшей группы очень талантливо обыгрывают в отрывке из оперетты «Свадьба в Малиновке» флирт взрослых людей, смешных в своем стремлении выглядеть лучше, чем они есть на самом деле. О корыстной любви совершенно откровенно нам спели и сплясали Кот Базилио и Лиса Алиса из известной сказки. Больше всего эмоций вызвало последнее выступление – «Неспетая песня». Это история, раскрывающая проблемы современной любви в обществе, где каждый хочет показать себя якобы «с лучшей стороны», пряча под маску невежества и черствости, свои настоящие увлечения и чувства, любовь к прекрасному. Увы, таким отношениям не суждено иметь продолжение. Ведь любовь предполагает искренность.

Вот она — вся правда о любви! Таким неординарным подходом ко Дню Влюбленных ребята приятно нас удивили. В самом конце все юные артисты спели милую песню о валентинках. Мы уже начинали собираться, но нам предложили остаться на дискотеку. Во время танцев мы общались с ребятами из коллектива «Три Т» и поняли, что они не только хорошие актеры, но и приятные, доброжелательные, интересные личности. Хотя, честно говоря, благодаря этому мероприятию я лучше узнала особенности и наших юнкоров.

Такие вечера объединяют и сплачивают. А главное, после них остаются теплые, приятные воспоминания. Ждем новых событий в музыкальном театре «Три Т».

Анна Харченко