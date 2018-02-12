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День вшанування воїнів-інтернаціоналістів

Опубликовано 16 Фев 2018

Интернационалисты 15.02 (5)15 лютого в Україні відзначається День вшанування учасників бойових дій на території інших держав. Співробітники поліції Донеччини поклали квіти до меморіалів загиблим бійцям, а також відвідали колег, які є ветеранами війн та миротворчих місій.

29 років тому,  15 лютого 1989 року, останній солдат перетнув афгансько-узбецький кордон, відтоді ця дата увійшла в історію, як день вшанування воїнів-інтернаціоналістів.

Після Другої світової війни українські військові виконували свій обов’язок на території 16 іноземних держав. Але найбільш масштабною була війна в Афганистані, яка тривала 10 років. Крізь афганську війну пройшли більше 150 українців. 12 тисяч з них отримали поранення, контузії, були скалічені, а більше 3 тисяч – не повернулися додому.

Сьогодні по всій Донеччині згадали подвиг воїнів-інтернаціоналістів. Хвилиною мовчання вшанували тих, хто назавжди залишився в афганських пісках та в інших «гарячих точках».

Сьогодні на Донеччині живуть 33 пенсіонери та ветерани МВС, які є воїнами-інтернаціоналістами, а після не один десяток років гідно несли службу у правоохоронних органах.

Троє ветеранів збройних конфліктів і зараз працюють в лавах поліції Донецької області. Вони передають досвід молодим працівникам, які працюють в умовах терористичної агресії.

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