День Європи в Маріуполі

Загадуйте найзаповітніші бажання – адже Маріуполь і його гостей чекає справжній зорепад! Зірки з прапора Європейського союзу будуть падати прямо в руки 19 травня з 14 годин у парку культури і відпочинку ім. М.О. Гурова. До 21.00 вся його територія перетвориться в сучасне Європейське містечко, де і відбудеться яскравий, незабутній, феєричний фестиваль «Дні Європи в Маріуполі».

Сказати, що кожен знайде тут розваги і корисну інформацію для себе – значить, не сказати нічого! Приходьте – і переконайтеся самі, що навіть для найвибагливіших відвідувачів організатори фестивалю – Маріупольська міська рада, Департамент культурно-громадського розвитку, Фонд Розвитку Маріуполя – підготували щось особливе!

Як же міська влада перетворить святкування Днів Європи в один з найяскравіших кольорів у вінку маріупольського фестивального сезону — 2018?

В першу чергу до участі в фестивалі буде залучено велику кількість партнерів, волонтерів, придбано тисячу і ще одну корисну, особливу річ для організації незабутнього відпочинку маріупольців і гостей міста. Ігри та матеріали для майстер-класів і ще безліч цікавих розваг, сюрпризів і подарунків – все це для того, щоб кожен на фестивалі зміг знайти собі заняття до душі.

Відкриє фестиваль концерт «Європейський калейдоскоп». З 14:00 до 18:00 відбудеться виступ кращих вокальних і хореографічних колективів міста.

Головною подією фестивалю стане MARIUPOL HIP HOP FESTIVAL, з 11:00 до 21:00 кращі представники хіп-хоп культури України відіб’ють у танцях весь творчий масштаб європейської культури, об’єднуючи різні елементи хіп-хопу, вуличного танцю, мистецтва і музики.

На Центральній алеї парку ім. М.О. Гурова відбудеться кулінарне шоу від Євгена Злобіна, переможця самого популярного кулінарного шоу нашої країни «МастерШеф-4». З 14:00 до 19:00 гості фестивалю познайомляться з традиційними кулінарними культурами і дізнаються про нові тенденції в кулінарії різних країн Європи.

Для любителів футболу відбудеться автограф-сесія з ФК «Маріуполь». З 14:00 фанати футбольного клубу будуть спілкуватися з гравцями команди. Для них пройдуть конкурси з жонглюванням м’ячем, Селфі з футболістами.

Для тих, хто не зважиться активно взяти участь у фестивалі, а просто прийде «на людей подивитися і себе показати», на території парку пройде маріупольський ярмарок – гастрономічний фестиваль європейської кухні. Найвідоміші кафе і ресторани міста пригостять ласощами з традиційною європейською атрибутикою, прапорами і національними кольорами країн-учасниць ЄС.

Яскраві фотозони, професійні аніматори чекатимуть малюків і дорослих на локації Selfie-квест «Європейський вікенд», де всі бажаючі зможуть сфотографуватися з сім’єю і з друзями.

На Алеї художників з 14:00 до 20:00 гості фестивалю познайомляться з творчістю місцевих художників. В Майстерні культур можна буде спробувати свої сили в різних напрямках рукоділля. З 14:00 до 20:00 пройдуть майстер-класи від народних умільців під відкритим небом (в’язання, декупаж, пластиліновий живопис і т.д.)

Бібліотекарі розважатимуть маленьких відвідувачів з 14:00 у Дитячій Літературної зоні.

Також в програмі фестивалю:

З 14:00 до 17:00 пройде парад дворняжок і дворняг, які знайшли собі господарів, організований зоозахисниками.

З 14:00 до 16:00 в дискусійній зоні для всіх буде надана можливість поспілкуватися з представниками міської влади і зарубіжних делегацій на тему європейських цінностей та буде представлена презентація розвитку культури нашого міста.

З 19:00 до 21:00 під відкритим небом на великому екрані демонструватимуть шедеври сучасного європейського кіно.

З 14:00 до 18:00 — ЛІНГВА-ТАЙМ – студенти МГУ в ігровій формі навчатимуть простим фразам різними мовами ЄС.

З 14:00 до 20:00 студенти ДонДУУ презентують європейські проекти міжнародного співробітництва, проведуть еко майстер-класи для дітей, відкриті уроки для учасників Університету третього віку.

З 14:00 до 20:00 — SELFІЕ-КВЕСТ «європейського вікенду» в різних частинах парку організовує тематичні фотозони-локації культур країн Європейської шістки: Франції, Англії, Німеччини, Італії, Нідерландів, Греції.

З 14:00 до 20:00 на Міському пікніку кожен бажаючий зможе насолодитися під музику природою парку, розмістившись на килимку, який буде видаватися під заставу в зеленій зоні.

На території заходу будуть розташовані стенди «TRAVEL WALL»- гості святкового заходу зможуть взяти участь в інтерактивних локаціях:

- «Де я був в Європі»;

- «Де я хотів би побувати в Європі».

З 14:00 до 18:00 в Б’юті-зоні пройдуть індивідуальні консультації візажиста, Барбер-шоу, майстер-класи «Модні зачіски» і професійний мейк-ап та ін.

З 14:00 до 20:00 в маркеті Вегетаріанської вуличної їжі гостей фестивалю чекатимуть Суперфуд, смузі, соки, фрукти, води, ковбаси, сири, молоко, бездріжджовий хліб і дуже корисні десерти.

З 20:00 до 21:00 на євро-сцені DJ проведе святкову дискотеку і танцювальні заходи.

Святкування Дня Європи в Україні – важливий крок у зміцненні самоідентифікації України як європейської держави, причетної до традицій і цінностей Європи. Свято в Україні був задуманий і як день, в який жителі країни повинні відзначати день спільних цінностей, спільної історії всіх націй континенту. «Єдність в різноманітності» – девіз Європейського союзу, означає, що європейці єдині в спільній роботі на благо миру і процвітання, і що безліч різних культур, традицій і мов Європи є позитивним фактором для всіх жителів континенту. Фестиваль «Дні Європи в Маріуполі» покаже, що Україна – це Європа, а Маріуполь європейське місто.