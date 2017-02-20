Дети будущего, или Моя поездка в Киев

Процесс человеческого развития всегда вызывал во мне бурю эмоций, от восхищения и до непонятной дрожью в коленках. Я называю это чувство ожиданием. Ожиданием собственного развития. Ожиданием использования собственных возможностей «на полную» и приобретения новых увлечений и навыков. Это поистине неповторимое чувство.

Один из известных философов девятнадцатого века Ральф Уолдо Эмерсон однажды сказал, что никто не будет расти, если не будет пытаться совершить что-то за пределами того, что он уже знает в совершенстве. И мой жизненный опыт подтвердил это, потому что только выход из собственных границ и собственного комфорта открывает безграничные возможности нашего мира. И такой моей возможностью стало участие во всеукраинском научно-техническом конкурсе «Intel Eco Україна 2017». Туда я поехала со своей работой «Исследование особенностей ценностных ориентаций старших подростков». Моим научным руководителем была Наталья Алексеевна Москвина. Оттуда я привезла 2 место в категории «Науки о человеке» и сертификат от американской ассоциации психологов. Прошло время, а я все еще не могу перестать прыгать от счастья!

Я не знаю, возможно ли описать мои эмоции простыми словами. Я просто попытаюсь смоделировать ситуацию, в которой оказалась. Представьте: вокруг вас – 150 талантливых и безумно смышленых детей, которые работают в абсолютно разных областях: химия, биология, генная инженерия. Там также были представлены технические изобретения. Этот конкурс имеет очень нестандартную форму: все дети защищают собственные проекты одновременно. Все находятся в одном огромном помещении на территории НЭНСа. Защита проходила в течении двух дней: первый день стал днем вольных слушателей, когда каждый мог подойти к любой заинтересовавшей его работе и послушать об этой разработке, а второй день был днем жюри. Еще одним плюсом этого конкурса стал просто прекрасный состав жюри, который позволил нам, подросткам, познакомиться с невероятными специалистами в своей области, которые давали дельные советы и наработки на следующие года.

Хотелось бы подчеркнуть отзывчивость и готовность помочь орг.комитета, ведь он всегда шел навстречу участникам конкурса, а также их руководителям. А еще одной изюминкой этого мероприятия стало само общение между участниками конкурса. Мы в действительности не могли оторваться друг от друга, потому что каждый из нас был интересен в определенном вопросе и мог рассказать много интересных фактов. Познание людей схоже с принятием наркотика для меня, потому что я в действительности обладаю некой зависимостью. Я имею потребность в общении, потребность в людях. Огромная мотивация и энергия, которая просто била ключом из этих детей, вдохновляла меня. Но то, что удивило меня больше всего, так это то, что ребята, которые изобрели лекарство от диабета, создали абсолютно экологический дом или разработали новейшую систему очистки от радиации Чернобыльской зоны за пять лет,- не потеряли в себе собственного ребенка. Они смеялись так громко, как могли. Они могли «беситься» и легко сходиться с людьми, хотя занимаются серьезными науками. То есть то, как подростки отличают «работу» от простой жизни, — безумно удивляет и восхищает.

Мы танцевали, пели и просто наслаждались тем, кто мы есть и что мы делаем. Мы познавали, улыбались и развивались. И это моя эволюция. Это мое будущее.

Анна Яровая