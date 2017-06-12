Дети Донецкой области одновременно выйдут на площади, чтобы призвать взрослых не нарушать ПДД

14 июня в 10.00 одновременно в Мариуполе, Краматорске, Бахмуте, Покровске, Славянске, Волновахе состоятся мероприятия, посвященные безопасности дорожного движения. Присоединиться приглашается все желающие.

Так, в Мариуполе участие в мероприятии на Театральной площади возьмет руководство Главного управления Нацполиции Донецкой области, участники «Лиги будущих полицейских», оркестр ГУНП в Донецкой области, байкеры, велосипедисты и творческие коллективы города.

В рамках мероприятия запланирован «Квест по безопасности дорожного движения», участие в котором примут 6 команд, также на площади выступят велосипедисты, байкеры, гимнасты, гостей ожидает и танец на роликах.

Каждое выступление — тематическое, чтобы привлечь внимание к проблеме смертности на дорогах. Особенно — травматизма среди самых младших участников дорожного движения — детей.

Стоит отметить, что только за последние 10 лет в Украине зарегистрировано 403 000 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибло 68 000 человек, более 463 000 получили телесные повреждения. Ежегодно в результате ДТП погибает более 5000 и травмируются более 30 000 человек.

В среднем каждые 15 минут в стране происходит ДТП, почти каждые 2 часа погибает человек, а за сутки — погибает 14 человек и около 100 получают травмы.

С начала года на дорогах Донецкой области зарегистрировано 173 дорожно-транспортных происшествия с пострадавшими, из них 53 — с участием детей. Один ребенок погиб и 60 травмированы. Лишь 7 ДТП с детьми произошли по вине малышей, другие – по вине взрослых.