Дети из мариупольского интерната отправились в Киев

Среди ребят, которые воспитываются в школе-интернате №2 г. Мариуполя, есть дети, потерявшие свой дом дважды — когда осталась без родителей, и когда террористы разгромили марьинский интернат, где они жили. Сегодня 27 мальчиков и девочек из Марьинки и других городов фронтовой Донетчины, которых пригласил к себе глава МВД, отправились в сказочное путешествие. Проводить воспитанников в дорогу приехал глава полиции Донецкой области Вячеслав Аброськин, а для остальных детей полицейские устроили праздничный концерт.

В воскресенье, когда дети проводят время с родителями, и только ребятишки оказались не нужны своим родным. Вместо этого в школу-интернат приехали сотрудники полиции вместе с полицейским оркестром, которые превратили обычный день в праздник. Наградой для правоохранителей был полный зал детских улыбок.

В мариупольской школе-интернате воспитываются 107 детей, 54 из них попали сюда из прифронтовой Марьинки, когда их спасали от обстрелов. Есть дети из Донецка и других оккупированных городов.

Они пережили страшные часы, но у них нет заботливых мам и пап, которые закроют от обстрелов и успокоят. Поэтому воспитанников, оказавшихся без семейного тепла среди войны, взяла под свою опеку полиция Донецкой области и лично глава МВД.

В июне прошлого года, в день освобождения Мариуполя от пророссийских оккупантов, Арсен Аваков организовал благотворительную акцию «Супчик от министра», на средства от которой был приобретен современный компьютерный класс, о котором дети давно мечтали.

Еще одну детскую мечту министр внутренних дел пообещал выполнить, когда после открытия Единого аналитического сервисного центра полиции приехал в школу-интернат, чтобы поздравить воспитанников с новогодними праздниками.

- Арсен Аваков не забыл данное вам обещание, он пригласил вас в гости и уже ждет вас в Киеве. Вас будет встречать министр, и думаю, это путешествие запомнится вам навсегда, — обратился к детям генерал Аброськин, который приехал, чтобы провести школьников на поезд и пожелать им счастливого пути.

В поездке детей будут также сопровождать сотрудники полиции. Директор учебного заведения Людмила Климович поблагодарила главу МВД и начальника полиции Донецкой области.

- Спасибо за то, что наши дети едут в такую ​ ​замечательную поездку. Мы не подведем вас и сделаем все, чтобы все увидели, какие у нас на Донетчине хорошие дети, которые любят свою страну, — отметила Людмила Климович. А дети посвятили полицейским трогательное стихотворение.

Дети, эвакуированные из марьинского интерната, не скоро забудут дни, когда террористы принесли в их дом войну. Сегодня интернат, по которому уже два года непрерывно бьют боевики, разрушен. Некогда уютное здание смотрит выбитыми окнами, зимний ветер гуляет по коридорам, шевелит документы и детские рисунки. В стенах — дыры от «градов» и минометов, пробита крыша. Внутри опасно — здесь могут находиться неразорвавшиеся снаряды, которых десятки упали в комнату, где когда-то жили дети. Возвращаться детям некуда.

- Приятно, что есть люди, которые занимают высокие должности в стране, и заботятся о наших детях, которые живут там, где идет война. Мы не забываем о своих детях и будем приходить к ним не только по праздникам, мы должны приходить к ним каждый день, потому что они нас ждут каждый день. Для полиции Донецкой области дети — это приоритетная линия работы, мы будем делать все, чтобы дети жили. Если они будут жить — будет жить страна, — подчеркнул Вячеслав Аброськин.

Полицейские уже готовят детям из школы-интерната №2 новый сюрприз — площадку для игр, которая откроется весной.