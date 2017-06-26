Детьми самостоятельно вынесли из воды снаряд времен войны

Происшествие случилось вчера в Кальмиусском районе Мариуполя. Компания ребят во время купания в реке Кальмиус наткнулась на снаряд. К счастью, он оказался без взрывателя и угрозы для жизни несовершеннолетних не представлял. На месте работает полиция и спасатели.

Сообщение на спецлинию 102 поступило вечером от прохожей, увидевшей, как дети несут подозрительный предмет. Немедленно на место происшествия выехала следственно-оперативная группа Кальмиусского отделения полиции и специалисты ГСЧС. Место обнаружения находки оцеплено патрульными.

Сотрудники ювенальной превенции будут работать с малышами.

Полицейские еще раз обращаются к родителям с просьбой напомнить детям о правилах обращения с взрывоопасными предметами!