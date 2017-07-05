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Девушка спрыгнула с заброшенного здания

Опубликовано 06 Июл 2017

девушкаСообщение в полицию поступило вчера в 21.05 от свидетеля происшествия. Девушку доставили в реанимационное отделение городской больницы с переломами. Сейчас полицейские установили личность потерпевшей и проводят комплекс неотложных мероприятий с родителями.

Стало известно, что девушка 2003 года рождения имеет проблемы со здоровьем и учится в специализированном учреждении Мариуполя.

Установлено, что в тот вечер девочка отдыхала в компании 7 других подростков на территории школы в Кальмиусском районе. Чуть позже она предложила друзьям пойти к заброшенному зданию. Стоит отметить, что полуразрушенное помещение неоднократно становилось местом игр для девушки.

Потерпевшая ускорила шаг и значительно вырвалась вперед. Дети не успели ни отговорить ее от ложного шага, ни предостеречь.

В настоящее время здоровье девушки в руках медиков. Полицейские проводят работу с семьей, чтобы выяснить истинные причины прыжка.

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