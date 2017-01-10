Девушка в результате употребления таблеток попала на больничную койку

Недомогание школьницы было вызвано препаратами для похудения, заказными через интернет. Сейчас жизни девушки ничего не угрожает. По данному факту начата проверка.

Сообщение о том, что в медучреждение с признаками отравления доставлена несовершеннолетняя 2000 года рождения, поступило в полицию 24 января в 3.30 утра. На следующий день она рассказала врачам о вероятных причинах плохого самочувствия, вызванного таблетками сомнительного происхождения.

Факт внесен в Журнал единого учета заявлений и сообщений граждан. С семьей проведены профилактические мероприятия.

С начала года это первый факт попадания подростков в больницу из-за отравления. Однако в прошлом году дети оказывались в спецучреждениях из-за применения курительных смесей, приобретенных через интернет, в результате употребления медпрепаратов и алкоголя. Полицейские обращаются к родителям быть внимательнее к своим детям и проверять, в каком состоянии и где они находятся. Чтобы своевременно предупредить трагические последствия и иметь возможность оказать необходимую помощь, обо всех происшествиях с участием несовершеннолетних следует сообщать на линию 102.