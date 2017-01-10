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Девушка в результате употребления таблеток попала на больничную койку

Опубликовано 26 Янв 2017

скораяНедомогание школьницы было вызвано препаратами для похудения, заказными через интернет. Сейчас жизни девушки ничего не угрожает. По данному факту начата проверка.

Сообщение о том, что в медучреждение с признаками отравления доставлена несовершеннолетняя 2000 года рождения, поступило в полицию 24 января в 3.30 утра. На следующий день она рассказала врачам о вероятных причинах плохого самочувствия, вызванного таблетками сомнительного происхождения.

Факт внесен в Журнал единого учета заявлений и сообщений граждан. С семьей проведены профилактические мероприятия.

С начала года это первый факт попадания подростков в больницу из-за отравления. Однако в прошлом году дети оказывались в спецучреждениях из-за применения курительных смесей, приобретенных через интернет, в результате употребления медпрепаратов и алкоголя. Полицейские обращаются к родителям быть внимательнее к своим детям и проверять, в каком состоянии и где они находятся. Чтобы своевременно предупредить трагические последствия и иметь возможность оказать необходимую помощь, обо всех происшествиях с участием несовершеннолетних следует сообщать на линию 102.

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