Девушка загулялась и не успела на последний автобус, а потому ночевать решила у сестры. О таком решении даже не догадывался отец несовершеннолетней, который так и не получил звонка от дочери. Правонарушений в отношении ребенка допущено не было.

В полицию с сообщением о том, что по месту жительства отсутствует несовершеннолетняя, обратился местный житель вчера около 23.00. По его словам, дочь ушла из дома в 17 часов, а домой отец ее так и не дождался.

Уже во время первоочередных оперативных мероприятий, направленных на поиски несовершеннолетней, было установлено ее местонахождение. Во время отработки круга ее дружеских и родственных связей выяснилось, что девушка находится у сестры.

С семьей проведена профилактическая беседа.