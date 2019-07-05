Дітей, які загубилися під час масового заходу, швидко повернули батькам

7 липня, у неділю, маріупольці та гості міста відзначали День Франції. Під час святкування, серед натовпу загубилася 12-річна дівчинка та шукав маму 4-річний малюк.

Увагу поліцейських Центрального відділу поліції, які були у складі пішого наряду пригорнув маленьких хлопчик, який ходив серед натовпу перехожих без супроводу дорослих. Правоохоронці поцікавились в дитини де її батьки, на що хлопчик відповів, що загубився та шукає матір. Впродовж 10 хвилин родичку дитини було знайдено. Жінка самотужки шукала сина, через що й пригорнула увагу поліцейських, які серед натовпу помітили схвильовану жінку.

Також, до поліції зверталася матір 12-річної дівчинки. Жінка просила знайти доньку, яка теж загубилася. Пошук ускладнювався тим, що дитина інклюзивна, але це не завадило поліцейським вже за 15 хвилин повернути маріупольчанку до матері. Як виявилося, дівчинка пішла грати на гральному майданчику, протиправних дій відносно неї скоєно не було.

Поліцейські звертаються до всіх батьків, піклувальників та інших родичів, якщо зникла дитина — не гайте часу та одразу звертайтеся по допомогу! Самостійні пошуки, як правило, не приводять до результатів, а дитина може потрапити у біду. Крім того, приділяйте дітям більш уваги та не залишайте їх без нагляду. За життя та здоров’я дітей несуть відповідальність батьки ( піклувальники)!