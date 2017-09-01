Діти без нагляду, а на кухні замість каші коноплі

Таку картину застали поліцейські Лівобережного відділення поліції під час перевірки сімей зі складними життєвими обставинами. З’ясувалося, що наркотики належать матері двох дітей.

Щоб попередити тяжкі наслідки щодо неповнолітніх, своєчасно виявити тих, хто потребує захисту і допомоги, співробітники ювенальної превенції регулярно перевіряють сім’ї, що потребують підвищеної уваги всіх компетентних служб і відомств.

Перевіряючи сім’ї, які перебувають на обліку в соціальних службах як багатодітні, неповні або такі, що потрапили у важкі життєві обставини, правоохоронці перевірили сім’ю, у якій на маму надходили скарги від мешканців будинку.

Дві дівчинки 2 і 7 років проживають з 31-річною безробітною жінкою. Умови проживання дітей не дотримуються. У квартирі безлад, діти не доглянуті і увагу їм ніхто не приділяє.

Під час бесіди з господинею дому та поверхневого огляду умов проживання правоохоронці виявили на кухні серед посуду тарілку суміші, — «кашку» зеленуватого кольору з характерним запахом конопель.

Оглянувши повністю житло, правоохоронці знайшли на одній з полиць комори скляну банку ємністю 0,5л наполовину заповнену сухою речовиною рослинного походження.

Раніше в поле зору поліції за кримінальні правопорушення жінка не потрапляла. З її слів, це коноплі, які вона знайшла біля сміття. Вирішила частину приготувати і спробувати, а решту залишила «на потім».

Співробітники поліції провели з нею профілактичну бесіду і склали протокол за статтею 184 кодексу України про адміністративні правопорушення за неналежне виховання, догляд і санітарно-гігієнічні умови утримання дітей. Інформація про сім’ю передана в соціальні служби.

На місце була викликана слідчо-оперативна група поліції. Наркотичні речовини вилучено та направлено на експертизу.

Дії матері дітей кваліфікуються за ч.1 ст. 309 «Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту» Кримінального Кодексу України. Покарання за даний вид правопорушення — до 3 років позбавлення волі.