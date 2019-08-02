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Діти підтримали поліцейський челенж «За_check_in_ся з копом»

Опубликовано 05 Авг 2019

DSC_0952Сьогодні, 5 серпня, в гості до головного офісу обласної поліції завітали маленькі відпочиваючі дитячого санаторію. В рамках естафети, яку передали колеги з Луганщини, діти дізналися про роботу Єдиного аналітичного сервісного центру в Донецькій області. 

Хлопці та дівчата, які приїхали на оздоровлення до Маріуполя з різних населених пунктів регіону, завітали до «серця» поліції Донеччини.

Екскурсію для маленьких гостей та їхніх вихователів провели інспектори та начальник відділу ювенальної превенції області Катерина Шнейдер.

Під час візиту підлітки познайомилися з системою інтелектуального відеоспостереження, яку використовують поліцейські в Єдиному аналітичному сервісному центрі (UASC). Школярі побачили, як працює система, яка допомагає розкривати злочини та затримувати зловмисників.

Також діти побачили роботу операторів колл-центру 102, які першими виходять на зв’язок з людиною, яка потребує допомоги та телефонує до поліції.

Наприкінці екскурсії гості залюбки сфотографувалися зі спеціальною тематичною рамкою та обійшли територію адмінбудівлі.

Далі челенж «За_check_in_ся з копом» вирушив до дніпровських колег.

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