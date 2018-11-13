Діти-спортсмени допомагають кінній поліції патрулювати місто

«Я займаюся кінним спортом 6 років та хочу працювати у поліції, як мій дідусь», — розповідає вихованка кінно-спортивної школи Марія. Разом з друзями дівчина відпрацьовує складні трюки на поліцейських конях. Аби бути ближче до мрії, юні спортсмени нещодавно вступили у «Лігу майбутніх поліцейських» та вже спробували заступати на чергування спільно з правоохоронцями.

Під керуванням вмілих наїзників коні тренуються долати перешкоди і виконують інші вправи. Допомога юних спортсменів дуже цінна для поліції: це допоможе якісніше нести службу та підтримувати порядок у місті.

Діти зізнаються – професією поліцейського зацікавилися після появи в Маріуполі кінної поліції.

«Я вступила в Лігу, і зараз ми патрулюємо Приморський парк. Кінна поліція – це новинка для нашого міста, і людям це подобається. Вони підходять познайомитися, сфотографуватися», — каже Ганна, вершниця з 4-річним стажем.

Разом з нею тренується Марійка. Дідусь дівчини все життя пропрацював у карному розшуці, а онучка планує розпочати службу з кінної поліції.

«Ми і в патрулі ходили, і під час футбольного матчу охороняли порядок», — додає ще одна молода спортсменка та учасниця «Ліги майбутніх поліцейських» Анастасія. Про таку роботу дівчина мріяла з дитинства.

За словами тренерки кінно-спортивної школи «Паладін» Олесі Хадаріної, діти у захваті від ідеї стати помічниками поліцейських.

«У них з’явилася мета у житті. Вони займаються кінним спортом та одночасно чомусь вчаться у поліції», — зазначає тренерка.