Діти-волонтери з «Ліги майбутніх поліцейських» навчали маріупольців рятувати життя за допомоги мобільного додатку

В Маріуполі розпочався практичний етап молодіжного проекту «Ліга в дії» («LЕAGUEinACTION»), який реалізується за підтримки Програми розвитку ООН в Україні. Його мета - захист дітей від насильства та створення безпечних умов для малечі, яка живе в зоні бойових дій.

У рамках проекту команда лігівців пройшла тренінги від фахівців з психології та права, після чого підлітки вирушать до шкіл, аби навчати своїх однолітків, що робити, якщо потрапив у небезпечну ситуацію або став свідком насильства.

Вчора активна молодь провела на Театральній площі Маріуполя інформаційну акцію та познайомила жителів з новою розробкою поліції – мобільним додатком «Поліція 102».

- Це «тривожна» кнопка, яка завжди з собою. Завантажуєш програму в свій телефон, в екстреній ситуації натискаєш кнопку, до тебе приїжджає наряд поліції та рятує тебе, — розповідає хлопчику, який прийшов разом з дідусем, учасниця Ліги Поліна Хістєва.

Лігівці роздавали перехожим видання з інформацією про проект «Ліга в дії» та листівки з детальним описом функцій мобільного додатку та інструкцією по його завантаженню.

Виявилося, що багато маріупольців вже знають про «Лігу майбутніх поліцейських» та чули про мобільний додаток.

- Так, бачили по телебаченню та один з друзів навіть скористався, — каже місцева мешканка Дарина.

А от Ігор нещодавно дізнався про молодіжну організацію з фейсбуку та наразі планує встановити на свій телефон мобільний додаток. Адже у чоловіка – маленька донечка, і молодий батько вважає за потрібне мати під рукою всі можливості її захистити.

4-річна Саша, незважаючи на юний вік, вже має активну життєву позицію та хоче стати поліцейським. «Буду ганятися за бандитами та наздоганяти їх», — обіцяє дівчинка.

Маріупольчанка Наталя зацікавилася функцією батьківського контролю – волонтери розповіли, як за допомоги мобільного додатку встановити «зону безпеки» для дитини.

Серед волонтерів привертає увагу серйозний хлопець, який детально пояснює тонкощі користування програмою. Денис Рибалкін, учень ліцею-школи №48, у Лізі вже більше півроку. Побачивши, як працює сучасна поліція, хлопець вирішив стати поліцейським та по закінченні школи вступити в Донецький юридичний інститут МВС України. До речі, сьогодні у виші навчаються 12 учасників Ліги.

Варто зазначити, що хоча додаток розрахований у першу чергу на молоде покоління, його завантажують не тільки підлітки.

- У мене він теж є, я вважаю, що це дуже цікаве та прогресивне рішення як для міста, так і для України в цілому. Бо в будь-який момент дитина може натиснути телефон та отримати допомогу, — каже жителька міста Марія.

Маріупольці з цікавістю спілкувалися з волонтерами та фотографувалися біля стенду Ліги.

Нагадаємо, ініціатива «Ліга в діі» («LЕAGUEinACTION») реалізується Програмою розвитку ООН в Україні за фінансові підтримки Європейського Союзу в межах Програми відновлення та розбудови миру.

Основними завданнями проекту є представництво і захист прав дітей Донеччини, цільова інформаційна робота, спрямована на виявлення дітей, які страждають від насильства, але приховують це й живуть у постійному стресі, та надання їм допомоги.