Діти з вадами слуху і мовлення знайшли друзів у кінологічному центрі

Поліцейські запросили малечу зі школи-інтернату для слабочуючих №21 м. Маріуполя познайомитися з чотирилапим «спецназом». Службові собаки не тільки стережуть безпеку на Донеччині, але й дають маленьким людям змогу відчути любов і тепло – без слів.

Школярів зустріли професіонали з пошуку зброї і вибухівки лабрадори Арес і Теодор, а також слідова німецька вівчарка Туман. Поліцейські та їхні напарники, які допомагають зберігати спокій в зоні АТО та розкривати злочини, продемонстрували, як вони взаємодіють у парі.

Діти побачили, що для справжньої дружби не обов’язково вміти говорити або чути. Хвостаті «детективи» миттєво виконували команди, подані жестами, а кінологи з пів погляду розуміли, що відчуває пес.

Підлітки мали змогу відчути себе кінологами та взяти участь у демонстрації разом з Туманом. Собака, який проходить тренування за програмою «антитерор», показав, як він перестрибує через спину напарника.

Але більшість часу діти просто спілкувалися з собаками та гладили їх.

«Для дітей дуже важливе безпосереднє спілкування з тваринами. Це їх розслабляє емоційно, важливо саме тактильне спілкування. Тварини дуже добре відчувають дітей, і діти також дуже добре відчувають тварин», — зазначила вихователька Маріупольської школи-інтернату №21 для слабочуючих Юлія Кабакова.

Про каністерапію (від лат. каніс – собака, терапія — лікування) розповів начальник кінологічного центру поліції Донецької області Леонід Котов.

«Собака не є доктором, вона надає емоційно позитивний вплив, необхідний для одужання. Ми раді, якщо діткам стає краще від спілкування з нашими собаками і завжди раді їм у цьому допомагати», — відзначив кінолог.

Поліцейські собаки допомагають і дітям з ДЦП та іншими захворюваннями.

На пам’ять про щасливі моменти діти подарували поліцейським подарунки, зроблені власними руками.