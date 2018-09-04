Дитячий фестиваль «Маріуполь – це ми: історія»

Запрошуємо всіх маріупольців, великих і маленьких, 15 вересня у Міський Сад. Для веселих, активних і допитливих тут відкриється бібліопростір «Маріуполь – це ми!»

З 13 години на вас чекають рухавки та конкурсно-розважальні програми для дітей і дорослих, ігри, квести, краєзнавча карусель, дитячий літературний перфоменс, міні-спектаклі, художній марафон, арт-майстерні. Все це відбуватиметься на тематичних локаціях, які будуть незвичайно оформлені та оснащені унікальними фотозонами та книжковими інсталяціями.

А найголовніше – це дивовижні мандрівки, під час яких можна познайомитися з історією, культурою, архітектурою та традиціями рідного міста. А розваги, ігри та конкурси подарують всім незабутні враження, допоможуть краще пізнати своє місто і відчути себе справжніми маріупольцями.

Гідами в бібліотечному просторі будуть чарівні дами ХІХ ст., моряки й пірати, металурги й книжкові герої.

Яскраве свято продемонструє маріупольцям, що наше місто унікальне, що #ТУТВАРТО жити, вчитися, читати, розвиватися, відпочивати й спілкуватися! Чекаємо на вас!