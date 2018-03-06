Дівчата з поліції, вузів та «Ліги майбутніх поліцейських» стали зірками конкурсу «Феєрія краси-2018»

Минулого року жінки-поліцейські на полігоні довели, що вони є справжніми супергероїнями нашого часу та міцно тримають зброю. Донеччина побачила, що за камуфляжем ховаються справжні таланти. В Маріуполі відбувся перший відкритий обласний професійно-творчий конкурс «Феєрія краси — 2018», присвячений Міжнародному жіночому дню.

Захід був ініційований поліцією Донеччини та став результатом співпраці з вищими навчальними закладами регіону. У конкурсі взяли участь представниці Національної та патрульної поліції в Донецькій області, Донецького юридичного інституту, Маріупольського державного університету, Приазовського державного технічного університету, територіального медичного об’єднання МВС України регіону та молодіжної громадської організації «Ліга майбутніх поліцейських».

Фінал конкурсу відбувся в Палаці культури «Молодіжний». Свято відкрив ансамбль барабанщиць та солісти оркестру поліції Донецької області.

7 фіналісток представили на суд журі відеопрезентацію свого місця роботи або навчання, продемонстрували творчі здібності, а в ході інтелектуального завдання відповіли на неочікувані питання.

Дівчата обрали для самовираження серйозні теми. Так, представниця Головного управління Нацполіції в Донецькій області Яна Васічкіна заспівала пісню «Мир над Україною». Патрульна поліцейська Ірина Савлук вразила виступом «В той день, коли закінчиться війна», який разом з військовослужбовцями виконала мовою жестів. А учасниця Ліги, десятикласниця Карина Гурицан з ліцею-школи №48 розчулила музичною композицією на вірші Ліни Костенко.

Виступи учасниць оцінювало журі, до складу якого увійшли представники всіх зацікавлених сторін, а також Генеральний консул Грецької Республіки в місті Маріуполі Олені Гергопулу, народний депутат Дмитро Лубінець. Очолив суддівську колегію начальник поліції Донецької області Микола Семенишин.

Кожна конкурсантка стала переможницею в своїй номінації. Яна Васічкіна завоювала титул «Міс жіночність», в черговий раз довівши, що в прифронтовій поліції служать справжні леді.

Судді та почесні гості привітали переможниць та усіх присутніх жінок і вручили подарунки. Завершився конкурс святковим концертом за участі творчих колективів міста.

«Мета конкурсу – продемонструвати, що наші співробітниці не тільки професійні, але й патріотичні та дуже талановиті. Учасниці впевнено презентували свої професії та надихали нас розвиватися заради нашої України», — зазначив Микола Семенишин.